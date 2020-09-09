Правительство ФРГ передало результаты анализа яда, которым был отравлен Алексей Навальный, в международную ОЗХО

Правительство ФРГ передало результаты анализа яда, которым был отравлен Алексей Навальный, в международную Организацию по запрещению химического оружия.

Представитель министерства обороны ФРГ заявил сегодня, что в случае с названным отравлением речь идет о нарушении Соглашения о химическом оружии, в которое вступила и Российская Федерация. Поэтому результаты исследования специализированного Института по фармакологии и токсикологии в Мюнхене будут переданы в ОЗХО. «Новичок» находится в выпущенном ей списке запрещенных нервнопаралитических ядов. Институт бундесвера относится к 17 лабораториям, сертифицированным ОЗХО для установления подобных боевых веществ.

При этом правительство ФРГ не видит предпосылок для передачи доказательств о применении «Новичка» России. Заместитель официального представителя германского правительства Мартина Фиц заявила об отказе на требование МИД России передать в Москву результаты химической лаборатории бундесвера. Фиц подчеркнула, что Германия продолжает ждать от России информацию о случившемся.

Навальный был перевезен на лечение в берлинскую больницу Charité 22 августа по просьбе его близких. На прошлой неделе правительство ФРГ сообщило, что анализ лаборатории бундесвера без сомнений показал, что причиной отравления стал «Новичок».

Ангела Меркель в необычно жестком для нее заявлении осудила «попытку убийства Навального путем отравления». Канцлер подчеркнула, что его хотели заставить замолчать. Меркель отметила, что только правительство России может и должно дать ответы на принципиально важные вопросы.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна участвовать в расследовании. Политик выразил сожаление, что этого до сих пор не произошло. Маас полным непониманием ответил на упреки российской стороны, что Германия тормозит расследование. Министр подчеркнул, что соответствующий запрос России о помощи в расследовании уголовных преступлений давно допущен к рассмотрению.

В настоящее время с ним работает генпрокуратура земли Берлин. Ее представитель Маритн Штельтнер заявил «Эху Москвы», что ответ будет дан в любом случае, однако не назвал точной даты.