Немецкая газета Zeit утверждает, что при покушении на Алексея Навального использовался яд «новичок» нового типа

Предполагалось, как говорят собеседники газеты, что Навальный умрет в самолёте. Выводы о составе отравляющего вещества немецкие специалисты сделали на основании проб, которые они взяли с рук политика и с бутылки, из которой он пил воду. Оппозиционера спасло лишь быстрая реакция пилотов самолета, которые приняли решение о посадке, и действия врачей скорой помощи, которые вкололи ему атропин, говорят собеседники издания.

