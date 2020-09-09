Предполагалось, как говорят собеседники газеты, что Навальный умрет в самолёте. Выводы о составе отравляющего вещества немецкие специалисты сделали на основании проб, которые они взяли с рук политика и с бутылки, из которой он пил воду. Оппозиционера спасло лишь быстрая реакция пилотов самолета, которые приняли решение о посадке, и действия врачей скорой помощи, которые вкололи ему атропин, говорят собеседники издания.
Немецкая газета Zeit утверждает, что при покушении на Алексея Навального использовался яд «новичок» нового типа
Предполагалось, как говорят собеседники газеты, что Навальный умрет в самолёте. Выводы о составе отравляющего вещества немецкие специалисты сделали на основании проб, которые они взяли с рук политика и с бутылки, из которой он пил воду. Оппозиционера спасло лишь быстрая реакция пилотов самолета, которые приняли решение о посадке, и действия врачей скорой помощи, которые вкололи ему атропин, говорят собеседники издания.