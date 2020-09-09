Мариинская больница в Санкт-Петербурге приостановила прием пациентов из-за вспышки коронавируса

Новые случаи были выявлены в неинфекционных отделениях, говорят в городской администрации. Приостановлен прием как экстренных и плановых пациентов. Сейчас руководство ожидает окончательного решения Роспотребнадзора, передает агентство ТАСС. Количество новых случаев заражения в больнице не стали называть. Мариинская больница с начала пандемии была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и возобновила плановый прием в конце июля.