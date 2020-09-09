Судья Басманного суда Москвы Валентина Левашова арестовала замминистра энергетики Анатолия Тихонова по ходатайству следствия. Чиновника и еще нескольких фигурантов обвиняют в хищении свыше 600 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, эти деньги выделялись Минэнерго для создания информационной системы.

