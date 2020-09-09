Судья Басманного суда Москвы Валентина Левашова арестовала замминистра энергетики Анатолия Тихонова по ходатайству следствия. Чиновника и еще нескольких фигурантов обвиняют в хищении свыше 600 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, эти деньги выделялись Минэнерго для создания информационной системы.
Судья Басманного суда Москвы Валентина Левашова арестовала замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Судья Басманного суда Москвы Валентина Левашова арестовала замминистра энергетики Анатолия Тихонова по ходатайству следствия. Чиновника и еще нескольких фигурантов обвиняют в хищении свыше 600 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, эти деньги выделялись Минэнерго для создания информационной системы.