Газета Zeit: Российские спецслужбы пытались убить Алексея Навального новым типом яда «Новичок»

Российские спецслужбы, как утверждает немецкая газета Zeit, пытались убить Алексея Навального новым типом яда «Новичок». Основатель Фонда борьбы с коррупцией должен был умереть в самолете, говорят источники издания. По его сведениям, новый тип яда токсичнее и опаснее, чем все известные его варианты. Вывод об этом был сделан на основе анализов остатков вещества, обнаруженных на руках главного оппонента Кремля, и на бутылке с водой, из которой он пил. Zeit пишет, что, по версии немецких спецслужб, яд замедленного действия могли подмешать Навальному в чай или обработать им кромку чашки. Российский оппозиционер остался жив благодаря быстрой реакции пилота, совершившего вынужденную посадку в Омске, и врачей, которые вкололи Навальному атропин. По версии собеседников издания, использовать такое сложное отравляющее вещество могли только спецслужбы.

