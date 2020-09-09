В Москве на 49-м году жизни скончался заместитель начальника службы судебных приставов по столице Владимир Савостов

Причиной смерти стал сердечный приступ, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах. Савостов курировал работу кадрового отдела. За последнее полугодие в ведомстве проводился переход судебных приставов на новый вид службы — в органы принудительного исполнения. По данным телеканала Рен-ТВ, тело замначальника столичных приставов обнаружила его супруга.

