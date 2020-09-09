Адвокат Эльман Пашаев, как утверждают в окружении Михаила Ефремова, обещал актеру добиться минимального наказания

Речь шли или о приговоре, не связанного с лишением свободы, или о сроке в колонии-поселении, рассказал источник агентства ТАСС. Именно поэтому, по словам собеседника агентства, Ефремов придерживался линии защиты, предложенной его адвокатом. По сведениям ТАСС, семья артиста сейчас ищет для него нового защитника. Накануне судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила актера к 8 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.