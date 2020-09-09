Жительницы Минска вышли на акцию в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Милиция задержала несколько человек. Следственный комитет Белоруссии подтвердил сегодня, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат рассказала, что член президиума Координационного совета оппозиции республики находится в СИЗО Минска. Так же по этому делу арестован другой член президиума совета Максим Знак. Его задержали утром.