Жительницы Минска вышли на акцию в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Милиция задержала несколько человек. Следственный комитет Белоруссии подтвердил сегодня, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат рассказала, что член президиума Координационного совета оппозиции республики находится в СИЗО Минска. Так же по этому делу арестован другой член президиума совета Максим Знак. Его задержали утром.
2020-09-09T21:04:44+03:00
2020-09-09T21:04:44+03:00
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21:04, 09 сентября 2020
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