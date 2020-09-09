Германия передала результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия

Как напомнили в немецком министерстве обороны, Россия также является членом этой организации. Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц добавила, что Берлин не видит условий, при которых он должен передать России доказательства собственных выводов по «делу Навального». Неделю назад в немецком правительстве рассказали, что по данным экспертов ведущего российского оппозиционера отравили ядом семейства «Новичок». В российском МИДе сегодня обвинили Германию в использовании ситуации вокруг Навального в качестве повода для дискредитации России на международной арене. В Москве считают, что если ФРГ не ответит на российский запрос, это будет расцениваться как отказ Германии от установления истины.