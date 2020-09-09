Еще четверо, в том числе один ребенок, пострадали, говорят в экстренных службах региона. Тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы. Всего на прогулочном катере было восемь человек, владелец судна погиб. Причины столкновения неизвестны, но местная пресса пишет, что катер шел на большой скорости.
Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи на реке в районе Сургута
Еще четверо, в том числе один ребенок, пострадали, говорят в экстренных службах региона. Тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы. Всего на прогулочном катере было восемь человек, владелец судна погиб. Причины столкновения неизвестны, но местная пресса пишет, что катер шел на большой скорости.