Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи на реке в районе Сургута

Еще четверо, в том числе один ребенок, пострадали, говорят в экстренных службах региона. Тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы. Всего на прогулочном катере было восемь человек, владелец судна погиб. Причины столкновения неизвестны, но местная пресса пишет, что катер шел на большой скорости.

