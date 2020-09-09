Российское посольство в Нигерии подтвердило захват пиратами двух граждан России

Капитан и член экипажа судна-рефрижератора Water Phoenix, как писала накануне пресса, были похищены во время нападения неизвестных на корабль у побережья западной Африки. Сейчас посольство вместе с властями Нигерии предпринимает усилия по поиску заложников и их освобождению. При нападении пиратов остальные члены экипажа, 16 человек, успели укрыться. Специалисты говорят, что с начала года это уже 13-е нападение пиратов в том районе.
2020-09-09T20:33:43+03:00
2020-09-09T20:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 09 сентября 2020
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