Иностранные инвесторы, как пишет издание Finanz.ru, практически не проявляют интерес к российскому суверенному долгу

Иностранные инвесторы, как пишет интернет-издание Finanz.ru, практически не проявляют интерес к российскому суверенному долгу. Нерезиденты третий месяц подряд крайне слабо покупают облигации федерального займа, которые еженедельно размещает Минфин, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета. В июне они увеличили портфель лишь на 10 млрд рублей, в июле продали бумаги на 15 млрд. По итогам августа портфель нерезидентов вырос, всего на 11 млрд рублей. Такие цифры назвали сегодня в Центробанке. В прошлом году иностранцы был крупнейшим кредитором правительства России, купив ОФЗ более чем на 1 триллион рублей. По оценке опрошенных изданием экспертов, на российский долговой рынок оказывают давление усиление рисков, которые связаны с политическим протестами в Белоруссии и ситуацией вокруг Алексея Навального. Это вынуждает инвесторов выходить из российских активов.

