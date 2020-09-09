Лагерь беженцев Мориа сгорел на греческом острове Лесбос

В нем проживали почти 13 тысяч мигрантов из 70 стран. Но большая часть прибыла из Афганистана. Лагерь был переполнен более чем в четыре раза, изначально он был рассчитан на 2 тысячи человек, но потом несколько расширен, передает ВВС. Жертв нет, но несколько человек пострадали от отравления дымом. Причина возгорания неизвестна. По одной из версий, виновниками пожара могли стать сами обитатели лагеря. По другой – местные жители. Беженцам позволили покинуть территорию сгоревшего лагеря, но полиция перекрыла дороги в его окрестностях.