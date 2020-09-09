Власти России, как передает Reuters, попросили государственные финансовые структуры поддержать банки Белоруссии

Власти России, как передает агентство Reuters, попросили государственные финансовые структуры поддержать банки Белоруссии. Соответствующая просьба, по словам источника агентства, направлена в Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. Речь идет о том, чтобы эти кредитные учреждения не ограничивали доступ Минску к рублевой ликвидности. Об этом, говорят собеседники Reuters, просили лично премьер Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов.

Агентство отмечает, что такой шаг связан с опасениями о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование. В Сбербанке от комментариев отказались, в ВТБ сказали газете РБК, что из белорусская дочерняя структура имеет достаточный запас.