Троих жителей Екатеринбурга осудили по обвинению в создании и участии в запрещенном в России сообществе «АУЕ»*

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил их на сроки от 4 лет условно до семи лет лишения свободы, рассказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По версии следствия обвиняемые создали группу в социальной сети «Вконтакте, где публиковали тексты с призывами к насилию в отношении сотрудников полиции и ФСБ. Двое осужденных вину признали, еще один фигурант этого дела обвинение отвергал. В августе Верховный суд России признал экстремистским движение «АУЕ»* («Арестантское уголовное единство») и запретил его в России.

* организация запрещена в РФ