Пожарные в Ростове-на-Дону ликвидировали возгорание в гостинице Radisson Blu в центре города

По словам спасателей, огонь вспыхнул в вентиляционной системе. В здании наблюдалось задымление, были эвакуированы, по уточненным данным, порядка 50 постояльцев. В администрации гостиницы заверяют, что здание существенно не пострадало, передает агентство ТАСС. О раненых не сообщается.