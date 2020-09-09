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20:03, 09 сентября 2020

Пожарные в Ростове-на-Дону ликвидировали возгорание в гостинице Radisson Blu в центре города

По словам спасателей, огонь вспыхнул в вентиляционной системе. В здании наблюдалось задымление, были эвакуированы, по уточненным данным, порядка 50 постояльцев. В администрации гостиницы заверяют, что здание существенно не пострадало, передает агентство ТАСС. О раненых не сообщается.



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