Пожарные в Ростове-на-Дону ликвидировали возгорание в гостинице Radisson Blu в центре города

По словам спасателей, огонь вспыхнул в вентиляционной системе. В здании наблюдалось задымление, были эвакуированы, по уточненным данным, порядка 50 постояльцев. В администрации гостиницы заверяют, что здание существенно не пострадало, передает агентство ТАСС. О раненых не сообщается.
2020-09-09T20:03:29+03:00
2020-09-09T20:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 09 сентября 2020
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