В Англии из-за коронавируса ужесточают ограничительные меры

Они в первую очередь касаются мероприятий с участием большого количества людей. По словам главного санитарного врача королевства Криса Уитти, новые правила будут действовать дольше, чем две или три недели. Жителям Англии разрешено собираться в количестве не больше шести. В свою очередь премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду, что к Рождеству жизнь в стране отчасти вернется в нормальное русло.

