Мосгорсуд 10 сентября рассмотрит апелляцию на штраф в отношении международного «Мемориала»

Мосгорсуд 10 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на штраф в отношении международного общества «Мемориал».



Председатель правления организации Ян Рачинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» напомнил, что международный «Мемориал» был оштрафован на 300 тысяч рублей за немаркировку сайта «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939».

«Мы оспариваем решение Тверского районного суда о том, что сайт с информацией о сотрудниках НКВД, действовавших в период Большого террора, должен быть маркирован. Эта информация из официальных источников — она никаким образом не оценивается и носит сугубо справочный характер», — отметил Я.Рачинский.