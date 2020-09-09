Министерство просвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Решение принято по итогам общественных обсуждений на различных площадках, и оценок экспертов, сказали в пресс-службе ведомства. До этого сообщалось, что ЕГЭ по иностранным языкам планировали сделать обязательным с 2022-2023 года. Против такого шага выступили учителя и общественные деятели.

