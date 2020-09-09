Девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в московском метро

Это произошло на станции «Савеловская», передает агентство РИА «Новости». Очевидцы рассказали, что ребенок выронил монету и наклонился ее поднять, но не успел. Ее левая рука попала под полотно. Врачи диагностировали рваную рану на одном из пальцев. Кости не повреждены, рука будет функционировать, говорится мать пострадавшей. Ребенка уже забрали из больницы домой.