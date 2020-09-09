Суд в Екатеринбурге признал нарушения при производстве аппаратов ИВЛ, загоревшихся в российских больницах

Суд в Екатеринбурге признал нарушения при производстве аппаратов ИВЛ, которые загорелись в петербургской и московской больницах. Таким образом он удовлетворил иск Росздравнадзора о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности, пишет интернет-издание «Медиазона». Предприятию грозит штраф или административное приостановка деятельности на срок до трех месяцев. Какое наказание суд избрал для завода, не уточняется. Ранее производитель аппаратов «Авента-М» утверждал, что за 8 лет у них не было выявлено ни одной неисправности. Два пожара произошли в больницах весной. Погибли 6 человек. Росздравнадзор приостановил обращение на территории страны аппаратов «Авента-М», которые были выпущены после 1 апреля этого года.

