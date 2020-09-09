В Минске началась акция в поддержку одного из арестованных лидеров оппозиции Марии Колесниковой

Как передает агентство ТАСС, милиция задерживает жительниц города, которые вышли в центр белорусской столицы на улицу Немига выразить солидарность с членом президиума Координационного совета оппозиции. Сегодня следователи подтвердили, что Колесникова арестована. Она находится в одном из минских СИЗО, ее подозревают в призывах к захвату власти. Это может грозить до 5 лет лишения свободы.