Военнослужащие Сербии не приедут на учения «Славянское братство» в Белоруссию

Белград принял решение о заморозке совместных военных маневров с другими странами. Сербский министр обороны Александар Вулин сказал, что Европейский союз потребовал от республики отменить отправку своих военнослужащих в Белоруссию. По словам Вулина, Сербия находится под давлением ЕС. В самой Белоруссии сказали, что пока не получали уведомлений от Белграда. Участников военных маневров ждут здесь с завтрашнего дня. На учения должны прибыть также военнослужащие России.
2020-09-09T19:05:18+03:00
2020-09-09T19:05:18+03:00
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19:05, 09 сентября 2020
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