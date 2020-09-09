Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что глава Татарстана владеет недвижимостью на 3,5 млрд рублей

Об этом говорится в его новом расследовании. По словам главы казанского штаба Алексея Навального Олега Емельянова и руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова, Рустам Минниханов не только не препятствует коррупции в республике, но сам якобы берет крупные взятки.

Авторы расследования также утверждают, что семья Минниханова может владеть недвижимость во Франции и Дубае. Активы при этом оформлены на родственников президента Татарстана или на связанные с ними организации. В пресс-службе татарстанского руководителя расследование ФБК пока не комментировали.

