МИД России сегодня выразил протест послу Германии из-за позиции Берлина по делу об отравлении Алексея Навального

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Германии в связи с обвинениями, которые Берлин выдвинул в адрес Москвы из-за отравления политика Алексея Навального. Текст заявления приводится на сайте российского дипломатического ведомства.

Глав дипмиссии ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сегодня был вызван на Смоленскую площадь, где ему «заявили решительный протест» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Москва полагает, что Берлин использует положение Алексея Навального «в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», а обвинения в адрес Российской Федерации со стороны правительств ФРГ имеют голословный и ультимативный характер. В свою очередь, немецкий дипломат в российском МИДе сообщил, что ситуация вокруг российского политика не является вопросом двусторонней повестки и в расследование обстоятельств произошедшего отравления с использованием вещества «Новичок» будет вовлечена организация по запрещению химического оружия, а России придется дать объяснения по поводу случившегося. Власти Германии подчеркнули, что Навальный стал жертвой совершенного на территории России преступления с использованием химического оружия, которое здесь же и было разработано. Пробы уже переданы в ОЗХО. Представитель кабмина Германии сегодня заявил, что Берлин не видит условий, при которых германская сторона должна передать России какие-либо доказательства ее выводов по «делу Навального».

2 сентября власти Германии со ссылкой на выводы лаборатории Бундесвера заявили, что один из лидеров российской оппозиции был отравлен химическим соединением из группы «Новичок». Официальная Москва ставит под сомнение сам факт отравления политика и отрицает свою причастность к нему.