Фонд борьбы с коррупцией обвинил главу Татарстана Рустама Минниханова в получении взятки

В новом расследовании организации, которую основал Алексей Навальный, утверждается, что семья татарского руководителя получила через разные схемы 3 млрд. рублей от основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Сам Варданян сказал интернет-изданию «Открытые медиа», что считает информацию о возможных взятках семье Минниханова полной чушью. Представители Минниханова пока расследования ФБК не комментировали.