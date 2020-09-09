В центре Ростова-на-Дону горит гостиница «Radisson Blu»

Из здания были эвакуированы около 70 постояльцев. Как рассказали агентству «Интерфакс» в региональном управлении МЧС, спасателям удалось остановить распространение огня, открытого горения не наблюдается. О пострадавших пока не сообщается.
2020-09-09T18:37:59+03:00
2020-09-09T18:37:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:37, 09 сентября 2020
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