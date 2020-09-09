Немецкие власти не сомневаются в том, что против Алексея Навального в России было совершено преступление

По мнению представителей посольства Германии в Москве, ситуация вокруг ведущего российского оппозиционера не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. России, добавили в дипмиссии, предстоит дать объяснения по поводу применения на ее территории нервнопаралитического отравляющего вещества, что осуждается мировым сообществом.
2020-09-09T18:37:41+03:00
2020-09-09T18:37:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 09 сентября 2020
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