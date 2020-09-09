Российский МИД считает, что ответственность в ситуации вокруг Алексея Навального ляжет на ФРГ

А также союзников Германии по НАТО и Евросоюзу. Об этом сказали представители внешнеполитического ведомства после беседы с немецким послом Гезой Андреасом фон Гайром. В МИДе также заявили протест в связи с тем, что в ведомстве считают «голословными обвинениями и ультиматумом России» со стороны Берлина. Ранее руководители ФРГ а также других стран призвали Москву дать объяснения по поводу отравления главного критика Кремля.
2020-09-09T18:37:22+03:00
2020-09-09T18:37:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 09 сентября 2020
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