Экзамен по иностранному языку не будет включен в перечень обязательных при сдаче ЕГЭ

Решение было принято Комитетом по образовательным стандартам при Министерстве образования, хотя о том, что иностранный будет внесен в список, говорила вице-премьер Татьяна Голикова и ряд других чиновников. Предполагалось, что впервые это произойдет в 2022 году. В перечне из пяти языков, которые можно было выбрать значились английский, немецкий, французский, испанский и китайский. РБК напоминает, что еще в июле после продолжительной дискуссии Министерство признало эту идею нецелесообразной. На следующий день на официальном сайте Единой России появилось сообщение о том, что именно партия добилась того, что иностранный язык остается предметом по выбору. Одним из главных аргументов стало отсутствие денег в бюджете и невозможность создать всем школьникам равные возможности для изучения. В сельской местности уровень преподавания ниже, чем в городах. Кроме того, получить реальную языковую практику крайне сложно.

В этом году, в списке обязательных было всего два предмета – русский язык и математика.