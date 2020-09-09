Американская киноакадемия представила новые требования к лентам, претендующим на «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Уже через несколько лет побороться за главный приз смогут лишь картины, соответствующие критериям гендерного или расового равенства.

Фильм-претендент на номинацию в главной категории должен будет соответствовать как минимум двум из четырех правил. Киноакадемия назвала четыре стандарта и сопроводила их описанием сопутствующих каждому критериев. Первый стандарт описывает требования к актерскому составу и сюжету, еще два к съемочной группе и киностудии, последний касается правил дистрибуции картины. Что касается актерского состава и сюжета, то вскоре по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен будет иметь азиатское, африканское или латиноамериканское происхождение. Кроме того, как минимум треть актеров второго плана и массовки должна быть представлена женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития. С одной из этих групп, так или иначе, будет связана и сюжетная линия. Как минимум две творческие позиции в съемочной группе картины тоже должны быть предоставлены представителям упомянутых категорий. Студия, выпустившая фильм, должна будет обеспечить оплачиваемую стажировку исходя из принципов гендерного и расового равенства, а также учитывая принципы инклюзивности, тем, кто в ней заинтересован. Чтобы фильм мог претендовать на «Оскар» в основной номинации, при его производстве потребуется учесть перечисленные стандарты, во всяком случае, в том объеме и в той комбинации, которые заданы новыми нормами.

В заявлении американской киноакадемии подчеркивается, что новые требования разработаны для того, чтобы отразить разнообразие аудитории. Для фильмов, не претендующих на получение премии в номинации «Лучший фильм», правила останутся прежними.

Стремление к равноправию создает в искусстве новую реальность, — об этом говорится в редакционной статье Независимой газеты".

Первая реакция, скорее всего, будет негативной, но нововведение может оказаться полезным. Об этом «Эху Москвы» рассказал кинокритик издания Meduza, обозреватель Esquire Егор Москвитин.

При правильном выполнении требований, фильм действительно может соответствовать предложенным стандартам без вмешательства в драматургию, добавил Егор Москвитин.