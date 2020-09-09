Правозащитники вновь ставят под сомнение право Пекина провести Зимнюю Олимпиаду в 2022 году

Более ста шестидесяти организаций, специализирующихся на защите прав человека написали совместное письмо в Международный Олимпийский комитет. Они утверждают, что решение о проведении зимних олимпийских игр в Пекине было ошибкой. В обращении подчёркивается, что репутация МОК пострадает, если он проигнорирует «усугубляющийся кризис с правами человека, который наблюдается во всех регионах, находящихся под контролем Китая».

Правозащитники напомнили комитету о так называемых «лагерях перевоспитания» для уйгуров, о новом законе национальной безопасности в Гонконге и о системе тотальной слежки за жителями Тибета. В письме сказано, что китайские власти решились на некоторые из этих шагов именно после пекинской олимпиады 2008-ого года.

В ответ на это обращение МОК объявил, что занимает нейтральную позицию в отношении глобальных политических проблем. В комитете также добавили, что Китай обещал уважать принципы Олимпийской хартии.

В Министерстве иностранных дел Китая обращение правозащитников назвали попыткой политизировать спорт, что противоречит Олимпийской Хартии.