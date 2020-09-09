В США готовятся к подписанию исторического соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами

В Соединенных Штатах готовятся к подписанию исторического соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Главы двух государств при участии Дональда Трампа подпишут документ в Белом доме 15 сентября.

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое стороны подпишут через неделю в Вашингтоне, как стало известно накануне, станет первым мирным соглашением между двумя странами за 25 лет. Церемония будет проходить при участии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы Бин Заеду (члена королевской семьи) и президента США Дональда Трампа. Трамп первым объявил в Твиттере о достижении мира — при его посредничестве, между Израилем и ОАЭ. Встречи с как можно большим числом мировых лидеров в Белом Доме являются приоритетом избирательной кампании американского президента. Встреча Нетаньяху с Бин Заедом станет первой публичной встречей премьер-министра Израиля с министром эмиратов — до этого встречи случались в секретном режиме, но публично — никогда в истории. Как сообщает издание Аксиос, соглашение между двумя странами станет «соглашением о мире» в таким же юридическим и дипломатическим статусом, как мировые соглашения, которые Израиль ранее подписал с Египтом и Иорданией.

США и Израиль также ведут переговоры о нормализации отношений с Бахрейном и Суданом.