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Эксклюзив Эха 18:16, 09 сентября 2020

СК Белоруссии подтвердил, что члены президиума КС оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу

Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что члены президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу. Они являются подозреваемыми по делу о призывах к захвату власти.

Из семи членов президиума Совета шестеро были задержаны или силой вывезены из страны, или покинули Белоруссию под давлением властей. На свободе пока остается только Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Сегодня были сообщения, что неизвестные пытались проникнуть в ее квартиру. Когда Алексиевич сообщила об этом, к ней приехали западные дипломаты.
Алексиевич говорит, что цель Совета – диалог, а не раскол в обществе.

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Тихановская отметила, что граждане Белоруссии не критикуют Россию и настроены на дружбу с соседями. Между тем, Дмитрий Орешкин считает, что Россия не станет напрямую помогать Лукашенко в подавлении протестов. Такое мнение политолог высказал в эфире «Эха Москвы».

По мнению Дмитрия Орешкина, продолжая свою политику, Владимир Путин рискует дойти до ситуации, когда российскую власть ненавидят не только соседние страны, но и сами россияне.



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