Александр Лукашенко просит не шутить о перехваченном спецслужбами Белоруссии разговоре об отравлении Навального

Александр Лукашенко просит не шутить о перехваченном спецслужбами Белоруссии разговоре об отравлении Алексея Навального. Он говорит, что у Минска много такой информации и что тысячу раз подумал перед тем, как решил опубликовать запись Лукашенко утверждает, что все это сделано ради Владимира Путина.

Что касается проблем в самой Белоруссии, то Лукашенко сказал, что не намерен общаться с лидерами протестов.

Отвечая на вопросы о протестных акциях, Лукашенко сказал, что по воскресеньям люди иногда ходят по улицам, но ни о какой дестабилизации в стране речи не идет.