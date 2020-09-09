МИД России сегодня выразил протест послу Германии из-за позиции Берлина по делу об отравлении Алексея Навального

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что немецкие власти предъявляют ультиматум Москве, а все обвинения голословны.
Посол перед посещением здания на Смоленской площади не стал общаться с прессой, отказался он от комментариев и после.
Сергей Лавров сегодня говорил, что Москве не нравится, как в Германии относятся к запросам по Навальному.
При этом немецкие политики вновь призывают российские власти прояснить обстоятельства отравления Алексея Навального. Берлин ждет ответа от России.
Напомним, — российская сторона исходит из того, что оппозиционный политик на территории России не был отравлен, а ухудшение его состояния было вызвано физиологическими причинами.
Немецкая сторона настаивает на том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
Отравляющие вещества из этой группы трудно отследить при растворении в воде, однако в организме человека они надолго оставляют следы, — об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал один из разработчиков «Новичка», Вил Мирзаянов.
По словам Мирзаянова, «Новичок» в твердой форме, растворенный в жидкости не так опасен для отравителя и окружающих.