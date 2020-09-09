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Эксклюзив Эха 18:05, 09 сентября 2020

Российские власти объявили о начале последнего этапа испытаний вакцины от COVID, разработанной в Центре им. Гамалеи

Российские власти сегодня объявили о начале последнего этапа испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России, не болевший ОРВИ в течение двух недель. Испытания начались в Москве, в мэрии говорят, что сегодня важный день не только для города, но и для всей страны.

Первые участники испытаний уже сделали прививку, им ввели первый компонент препарата. Через три недели сделают вторую инъекцию.

Сегодня же Минздрав сообщил о том, что вакцинация от коронавируса граждан из групп риска начнется в ближайшее время. Именно для этой категории граждан прививка должна быть обязательной, — считает бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

При этом Онищенко добавил, что не решен важный вопрос – войдет ли вакцинация от коронавируса в календарь прививок и из какого бюджета она будет оплачиваться.

О тестировании российской вакцины знали все мои собеседники. Однако пришлось долго искать тех, кто хотя бы теоретически согласился бы принять участие в исследовании.

Саша из Тольятти вообще не верит в существование коронавируса.

Московский студент Григорий пока не уверен в эффективности и безопасности препарата.

Григорий добавил, что согласился бы, если бы речь шла о помощи его близким.

Категорически не готов рисковать собой ради науки спасения мира москвич Игорь.

Игорь отметил, что если бы предложение исходило, скажем от американских ученых, он бы еще подумал.

Не полагается на российскую медицину и Магомед из Ингушетии.

Допустила возможность участия в испытаниях, и то только после тщательного обследования жительница Саратовской области.

И лишь один мой собеседник сразу и однозначно согласился стать добровольцем. Борис Анатольевич из Санкт-Петербурга сказал, что полностью доверяет коллегам.

Чтобы разработать эффективный препарат, в исследованиях должны принять участие как можно больше людей, подчеркнул биолог.

Пока российские власти активно продвигают отечественную вакцину, в мире одна из главных новостей – это приостановка разработок от коронавируса, которые ведут компании Астразеника и Оксфордский университет. Об этом пишут многие зарубежные издания.

Как сообщает Би-би-си, решение было принято на финальном, третьем этапе массовых испытаний препарата из-за побочной реакции у одного из волонтеров. Представители Астразенека в своем заявлении подчеркивают, что речь идет об «обычной паузе» в работе, не вдаваясь в детали ее непосредственной причины.

По данным газеты Нью-Йорк таймс, которая ссылается на информацию одного из участников проекта, у участника тестов был выявлен воспалительный синдром, вызывающий поражение спинного мозга, причиной которого часто являются вирусные инфекции. Стало ли воспаление прямым результатом применения препарата, неясно.

Рейтер сообщает, что британско-шведская компания Астразенека без какого-либо давления извне приняла решение приостановить испытания с тем, чтобы позволить независимой комиссии во всем разобраться. «Это вполне рутинная процедура, которая случается, когда в ходе тестирования возникает некая необъяснимая болезненная реакция», — говорится в пресс-релизе компании. Министр здравоохранения Великобритании в свою очередь также заметил, что, цитата, «приостановка испытаний не является их неудачей». Американский сайт STAT, который стал первым информационным ресурсом, сообщившим данную новость, пишет, что пациент идет на поправку.

Обозреватель Рейтер обращает внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения считает данную вакцину одной из самых перспективных среди других потенциальных препаратов. В начале процесса лабораторных исследований крупнейшие мировые фармацевтические фирмы Астразенека, а также Модерна и Файзер выпустили совместное заявление, в котором особо подчеркнули недопустимость подчинения процесса создания вакцины от коронавируса политическому давлению и конъюнктуре.

Наблюдатели отмечают, что приостановка научных разработок компании Астразеника, которые в значительной степени финансируются Соединенными Штатами, могут омрачить надежды на то, что вакцина будет готова к предстоящим президентским выборам в ноябре.

Кремль считает российскую вакцину от коронавируса надежной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва против политизации этой темы.

Дмитрий Песков также считает важным, чтобы каждая страна имела несколько вакцин от коронавируса.

Отметим, что в западных изданиях по-прежнему немало публикаций, в которых эксперты выражают сомнение в эффективности российской вакцины.

В Центре имени Гамалеи уверены, что никаких осложнений после применения российской вакцины у добровольцев не будет. Даже если у кого-то и будут проблемы со здоровьем, то они вряд ли будут связаны с качеством вакцины, — сказал «Эху Москвы» вирусолог Анатолий Альтштейн.

В Еврокомиссии сегодня сказали, что знают о приостановке испытаний вакцины Астрозеника, однако пока не готовы комментировать возможность контактов с Россией о поставках российской разработки.



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