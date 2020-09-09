Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что глава Татарстана Рустам Минниханов владеет недвижимостью на 3,5 млрд рублей

В том числе речь идет о доме в центре Казани стоимостью 1 млрд рублей, площадь которого составляет почти 1 600 квадратных метров, говорится в новом расследовании, которое опубликовал Фонд. Также авторы расследования пишут, что у семьи главы Татарстана может быть недвижимость во Франции и Дубае. Активы оформлены на родственников Минниханова или на связанные с ними фирмы. В администрации республики расследование ФБК пока не прокомментировали. Ранее во время съемок одной из усадеб в Татарстане машину сотрудников ФБК заблокировали охранники на квадроциклах, после чего приехавшие полицейские попытались изъять у оппозиционеров технику. Через несколько дней главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск дрона.

