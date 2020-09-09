Белоруссия присоединилась к третьему этапу испытаний российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр республики Роман Головченко сказал, что стал одним из участников этой программы. Ранее в Москве говорили, что соседнее государство одним из первых получит препарат Sputnik V. Минздрав республики со своей стороны сообщал, что белорусской стороной определены клинические базы для проведения испытаний.

