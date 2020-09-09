Следственный комитет Белоруссии подтвердил арест двух лидеров оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака

Они проходят по делу о призывах к захвату власти. Ранее адвокат Колесниковой обнаружила подзащитную в СИЗО Минска. До этого местонахождения члена президиума Координационного совета оппозиции оставалось неизвестным более двух суток. Колесникову похитили в Минске в понедельник. Позже власти утверждали, что задержали ее при попытке перейти границу с Украиной.

