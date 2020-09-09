Геннадий Онищенко: Вакцинация от коронавируса должна быть обязательной только для людей из группы риска

Вакцинация от коронавируса должна быть обязательной только для тех категорий граждан, которые находятся в группе риска. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Вакцинация будет проводиться группам риска. Это граждане 65+ и более молодые люди, которые имеют в анамнезе онкологию, эндокринологию и кардиологию. Всем поголовно ее делать не надо — в этом нет смысла. Это дополнительная иммунная нагрузка, она тоже чревата», — пояснил он.

Г.Онищенко также подчеркнул, что до сих пор не решен вопрос, войдет ли вакцина от коронавируса в календарь прививок и из какого бюджета она будет оплачиваться.