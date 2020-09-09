Российский МИД заявил протест послу ФРГ из-за ситуации вокруг отравления Алексея Навального

Геза Андреас фон Гайр в течение двух часов общался с представителями внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади считают, что Берлин использует ситуацию вокруг Навального в качестве повода для дискредитации России на международной арене, об этом сообщает «Интерфакс».