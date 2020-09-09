Третий этап испытания вакцины Sputnik V от нового коронавируса стартовал сегодня в России

Как рассказали в министерстве здравоохранения, в нем будут участвовать около 40 тысяч добровольцев. Медики будут наблюдать за ними в течение полугода. Эти испытания проводятся уже после того, как сам препарата прошел государственную регистрацию. Разработчик заверяет, что предыдущие испытания показали эффективность и безопасность вакцины.

Сама вакцинация от коронавируса должна быть обязательной только для тех категорий граждан, которые находятся в группе риска, сказал «Эху Москвы», бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что не решен еще очень важный вопрос – войдет ли вакцина от коронавируса в календарь прививок и из какого бюджета она будет оплачиваться.



