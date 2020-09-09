Родные Михаила Ефремова пытаются найти ему нового адвоката

Родные Михаила Ефремова, как передает агентство ТАСС, пытаются найти ему нового адвоката. Накануне судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила актера к 8 годам лишения свободы по делу об аварии и гибели человека. Сам Ефремов пожаловался членам ОНК, которые навестили его в СИЗО, на работу своего защитника, рассказала в эфире «Эха Москвы» член комиссии Ева Меркачева.

Ева Меркачева добавила, что Ефремов сейчас пытается осмыслить случившееся. Его адвокат Эльман Пашаев сообщения о поиске нового защитника называет глупостью.