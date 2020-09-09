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Эксклюзив Эха 17:05, 09 сентября 2020

Родные Михаила Ефремова пытаются найти ему нового адвоката

Родные Михаила Ефремова, как передает агентство ТАСС, пытаются найти ему нового адвоката. Накануне судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила актера к 8 годам лишения свободы по делу об аварии и гибели человека. Сам Ефремов пожаловался членам ОНК, которые навестили его в СИЗО, на работу своего защитника, рассказала в эфире «Эха Москвы» член комиссии Ева Меркачева.

Ева Меркачева добавила, что Ефремов сейчас пытается осмыслить случившееся. Его адвокат Эльман Пашаев сообщения о поиске нового защитника называет глупостью.



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