Германия решает вопрос об обмене информацией об отравлении Алексея Навального в контакте с ОЗХО

По словам представителя немецкого правительства Мартины Фиц, только после этого будет ясен дальнейший порядок действий. В министерстве обороны страны сказали, что результаты исследований уже переданы организации. В российском МИДе сказали сегодня, что вокруг отравления ведущего российского оппозиционера идет нагнетание истерии и мобилизация санкционных настроений против Москвы.
2020-09-09T17:04:24+03:00
2020-09-09T17:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 09 сентября 2020
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