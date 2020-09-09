Германия решает вопрос об обмене информацией об отравлении Алексея Навального в контакте с ОЗХО

По словам представителя немецкого правительства Мартины Фиц, только после этого будет ясен дальнейший порядок действий. В министерстве обороны страны сказали, что результаты исследований уже переданы организации. В российском МИДе сказали сегодня, что вокруг отравления ведущего российского оппозиционера идет нагнетание истерии и мобилизация санкционных настроений против Москвы.