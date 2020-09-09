Одному из лидеров белорусской оппозиции, Марии Колесниковой, может грозить от двух до пяти лет лишения свободы

По словам ее адвоката, члена президиума Координационного совет оппозиции подозревают в призывах к захвату власти.

Адвокат Марии Колесниковой подтвердила, что член президиума координационного совета находится в минском СИЗО №1 и в настоящий момент проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета» о призывах к захвату власти. Насколько задержана Колесникова, данных нет. По словам защитницы, в настоящее время та находится в камере на шесть человек и «приходит в себя после событий на границе», процессуальных действий с ней не проводится. Ранее, по словам отца оппозиционного лидера, руководитель следственной группы СК Белоруссии в телефонном звонке уведомил его, о том, что Колесникова арестована и предложил привезти передачу. Утром в понедельник стало известно о похищении Колесниковой — люди в масках посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор на связь она не выходила. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали в нейтральной зоне на белорусско-украинской границе, после того как она, по словам ее соратников, была вывезена туда с целью насильственного выдворения. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, официальная информация о правовом статусе Марии Колесниковой будет предоставлена позднее.

6 из 7 членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии сейчас либо задержаны, либо насильно вывезены из страны. В республике и на свободе остается только писатель, Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Утром стало известно о задержании члена президиума Максима Знака.