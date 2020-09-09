Немецкий посол встретился сегодня с представителями российского МИДа

Общение длилось около двух часов. Накануне во внешнеполитическом ведомстве сказали, что намерены обсудить ситуацию вокруг отравления Алексея Навального. Сообщается, что глава дипмиссии Геза Андреас фон Гайр после посещения МИДа от комментариев отказался. Накануне в Берлине говорили, что встреча носит плановый характер.
2020-09-09T16:35:33+03:00
2020-09-09T16:35:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2706441-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 09 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)