В России в ближайшее время начнется вакцинация от коронавируса граждан из групп риска, говорят в Минздраве

Первая партия препарата Sputnik V уже введена в гражданский оборот. С помощью специального приложения, как рассказали в ведомстве, будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска, которым сделали прививку. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что сегодня началась третья фаза клинических исследований вакцины. В ней примут участие 40 тыс. добровольцев.