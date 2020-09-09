В России в ближайшее время начнется вакцинация от коронавируса граждан из групп риска, говорят в Минздраве

Первая партия препарата Sputnik V уже введена в гражданский оборот. С помощью специального приложения, как рассказали в ведомстве, будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска, которым сделали прививку. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что сегодня началась третья фаза клинических исследований вакцины. В ней примут участие 40 тыс. добровольцев.
2020-09-09T16:35:13+03:00
2020-09-09T16:35:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 09 сентября 2020
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