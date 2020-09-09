Партия «Яблоко» подала в Верховный суд иск с требованием отменить трехдневное голосование

Авторы обращения, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», считают, что ЦИК вышел за пределы своих полномочий, и самовольно установил досрочный режим для голосования на дому, а также новый режим для досрочного голосования на участке. «Яблоко» — не первая политическая структура, которая пытается оспорить новые правила: ранее иск с требованием отмены спорного порядка уже подавали «Объединённые демократы» и КПРФ. В обоих случаях Верховый суд отказался рассматривать эти претензии.