Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Просьба следствия об аресте Тихонова уже поступила в суд, рассказали агентству «Интерфакс» в суде. По версии следствия чиновник и еще несколько фигурантов дела причастны к хищению более 600 млн. руб. Вопрос об аресте еще троих подозреваемых суд также должен рассмотреть сегодня.

